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    Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

    20 Сентября 2022, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на севере Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области 15-18 м/с. На северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В городе Уральске ожидается гроза.

    На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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