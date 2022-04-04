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    Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

    4 Апреля 2022, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгдромет».

    Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ожидается ветер южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    На востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20, днем на севере, западе, юге 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Костанае ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северный в центре области 15-20 м/с.

    На юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге области 15-20 м/с.

    В городе Нур-Султане днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере области и в горных районах 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода
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