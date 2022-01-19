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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

19 Января 2022 16:42
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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.

На западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. В городе Уральске ожидается низовая метель. Ночью и утром туман.

На севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель. В городе Караганде ночью ожидается туман.

На севере и юге Кызылординской области сохраняется туман.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ожидается туман.

На юге юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ночью и утром ожидается туман.


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