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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

24 Августа 2021 17:06
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Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ»

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По информации РГП «Казгидромет», 25 августа на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе и востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается сильная жара 37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Атырауской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер юго-западный, западный при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 36 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, северо-западе ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части сохраняется сильная жара 37 градусов. В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге области сохранится сильная жара 38 градусов.

Днем 25 августа на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с. Днем 25 августа ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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