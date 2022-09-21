Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

    21 Сентября 2022, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют штормовую погоду в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

    На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
    Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Яблоня зацвела в Туркестанской области
    Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров