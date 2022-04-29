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Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Апреля 2022, 16:17
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о штормовой погоде в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На западе, центре и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

В городе Атырау днем ожидается гроза, ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, юго-востоке, центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На востоке Карагандинской области ожидается гроза.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Костанае ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловскеожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

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