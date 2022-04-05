Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В девяти областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15 м/с.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с

На юго-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере области 15-20 м/с. В городе Костанае ожидается днем ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный сутки 6, днем 7 апреля на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью и утром в горных районах порывы 15-20 м/с.



