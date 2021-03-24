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    Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

    24 Марта 2021, 22:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

    В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

    В Атырауской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау днем 25 марта ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем местами гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гололед. В Жезказгане днем ожидается гололед.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, днем гроза.

    В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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