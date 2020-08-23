+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

23 Августа 2020 20:42
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Туман, дождь, град – прогноз погоды в Казахстане на 24 августа
Дождливо и ветрено будет в Казахстане 23 августа О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана Гроза, шквал и туман ожидаются в субботу в нескольких областях Казахстана

24 августа в Акмолинской области утром и днем ожидается местами гроза. Ночью и утром туман. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-90 %.

Ночью 24 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 80-85 %.

25, 26 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, 24-26 августа ветер юго-западный, западный 16-21 м/с. В Таразе 25, 26 августа временами ожидается гроза, шквал, днем 24-26 августа - ветер юго-западный, западный порывы 16-21 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

24 августа в Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 24 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 70-75 %.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Местами туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100 %.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. Местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, туман. В Петропавловске ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области местами ожидается гроза. Днем местами ветер юго-западный 15-20 м/с с пыльной бурей. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 90-95 %.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив