Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 августа в Акмолинской области утром и днем ожидается местами гроза. Ночью и утром туман. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-90 %.

Ночью 24 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 80-85 %.

25, 26 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, 24-26 августа ветер юго-западный, западный 16-21 м/с. В Таразе 25, 26 августа временами ожидается гроза, шквал, днем 24-26 августа - ветер юго-западный, западный порывы 16-21 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

24 августа в Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 24 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 70-75 %.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Местами туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100 %.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. Местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, туман. В Петропавловске ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области местами ожидается гроза. Днем местами ветер юго-западный 15-20 м/с с пыльной бурей. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 90-95 %.