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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
1 Августа 2022 17:04

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гроза, град, сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 августа на севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 2 августа днем ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза.

На севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с.




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