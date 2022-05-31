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    Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

    31 Мая 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовая погода ожидается в Алматинской, Кызылординской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    1 июня на востоке, севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 17-22, порывы 27 м/с. В Талдыкоргане 1 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Днем 1 июня в центре и на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре и на юге области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    1 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

    1 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью 1 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Погода
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