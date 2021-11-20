Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
На севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Атырау ветер юго-западный порывы 17-22 м/с.
Днем на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Северо Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.
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