+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

20 Ноября 2021 15:12
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели и бурана
Какая погода будет 20 ноября в Казахстане Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана Ослабление морозов прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Атырау ветер юго-западный порывы 17-22 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Северо Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Атырауская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели и бурана
Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Ослабление морозов прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
2 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
4 Глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2
5 Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
6 Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
Читайте также
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Экскурсия «По следам Елбасы» прошла в Петропавловске
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив