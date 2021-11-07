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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

7 Ноября 2021 20:38
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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью 8 ноября в южных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.


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#Акмолинская область   #Костанайская область   #Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Погода  
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