Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью 8 ноября в южных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.