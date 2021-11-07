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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
7 Ноября 2021 20:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.
В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.
Ночью 8 ноября в южных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
#Акмолинская область #Костанайская область #Северо-Казахстанская область #Туркестанская область #Казгидромет #Погода
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