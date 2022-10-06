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    Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

    6 Октября 2022, 20:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 4 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    7 октября на западе Акмолинской области во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, во второй половине дня на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 07-09 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки 1 градус.

    Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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