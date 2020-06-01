Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 1 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Костанае утром 1 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%

Днем 1 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100%

В Павлодарской области ожидается днем местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 м/с.

Вероятность шторма 90 %.