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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

1 Июня 2020 05:00
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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 1 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Костанае утром 1 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%

Днем 1 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100%

В Павлодарской области ожидается днем местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 м/с.

Вероятность шторма 90 %.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Павлодарская область, Погода,
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