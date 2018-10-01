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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

17 Октября 2018 17:33 164
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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение с вероятностью шторма 90-95%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

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С вечера 17 октября по вечер 18 октября в Кызылординской области местами ожидаются западный, юго-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед.

По Восточно-Казахстанской области 18 октября (с 21.00 17 октября до 21.00 18 октября) местами ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

По Усть-Каменогорску днем 18 октября ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

По Семею днем 18 октября ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

18 октября (с 21.00 17 октября до 21.00 18 октября) в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед, низовая метель.

По Петропавловску 18 октября ожидается северо-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Гололед.

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет,
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