Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Акмолинской и Кызылординской, Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Днем 15, ночью 16 октября в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более», - говорится в сообщении.

В Таразе днем 15, ночью 16 октября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Вероятность шторма 90 %

По информации синоптиков 15-16 октября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, ветер северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Астане ожидается туман, гололед.

Вероятность шторма 85-90 %

По данным Казгидромет в Кызылординской области местами ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают, что 15-17 октября будет туман и гололед.

Вероятность шторма 90-95 %

Также в Костанайской области ожидается местами туман, гололед, днем 15 октября будет северо-восточный ветер местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%