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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Акмолинской и Кызылординской, Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
«Днем 15, ночью 16 октября в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более», - говорится в сообщении.
В Таразе днем 15, ночью 16 октября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.
Вероятность шторма 90 %
По информации синоптиков 15-16 октября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, ветер северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Астане ожидается туман, гололед.
Вероятность шторма 85-90 %
По данным Казгидромет в Кызылординской области местами ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают, что 15-17 октября будет туман и гололед.
Вероятность шторма 90-95 %
Также в Костанайской области ожидается местами туман, гололед, днем 15 октября будет северо-восточный ветер местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%
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