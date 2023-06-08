Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторм ожидается на большей части Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 9 июня в Астане днем ожидается сильный дождь. Гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный порывы 17-22 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе Абайской областиожидается гроза, ветер западный 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, югеПавлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем на юге, в центре области град, пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, днем юге области 15-20, порывы 25 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, временами порывы 25 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской областисохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Костанайской областиожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 37-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востокеЗападно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востокеУлытауской областиожидаются гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



