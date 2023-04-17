Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторм ожидается в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 18 апреля в Астане во второй половине дня ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром - туман. Ветер юго-западный, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

В Алматыночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный в первую половину ночи порывы 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, днем 6-8 тепла.

Ночью на востоке, юге, в центре Абайской области- снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.



Днем на севере, западе, востоке Акмолинской областиожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем на севере области временами 23 м/с.

В Алматинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), в горных районах области - сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель. В горных и предгорных районах области - туман, гололед. Ветер северо-западный в южной половине области порывы 15-20 м/с, в горных районах области временами 23 м/с. Ночью на севере, в предгорных районах области заморозки 3 градуса.

18-21 апреля в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской областиожидается снег, днем на севере, востоке, юге области - осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Жетысуской области ожидаются ночью на юге дождь, на востоке, в центре, в горных районах осадки (дождь с переходом в снег), днем в горных районах области - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области - туман. Ветер северо-восточный на юге, севере, востоке области - порывы 17-22 м/с, в районе Алаколя временами 30 м/с и более. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 3 градуса. Днем - резкое понижение температуры воздуха до 4-9 тепла, в горных районах области 1 мороза.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидается туман. Ночью на северо-востоке области - заморозки 1-6 градусов.

Ночью на востоке Карагандинской областиожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге области - туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Костанайской областиожидается туман. Ветер западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью на большей части области - заморозки 1-6 градусов

Днем в северной половине Павлодарской области- низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с. г.

На большей части Северо-Казахстанской областиожидаются осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке, юге области - гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, востоке области - порывы 25 м/с.



