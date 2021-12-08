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    Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

    8 Декабря 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В городе Алматы ночью и утром 9 декабря ожидаются туман, гололед.

    На северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и юге области 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах сильный снег.

    В Актюбинской области - ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. г. Атырау: 9 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    Ночью 9 декабря на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На северо-востоке области - туман. Ветер северо-западный, ночью на юге области 15-20 м/с. На севере Западно-Казахстанской области - туман, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    9-10 декабря на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

    В Кызылординской области - ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области - пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте ночью 9 декабря ожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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