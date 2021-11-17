Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в одиннадцати регинах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области - 15-20 м/с.

Ночью 18 ноября на севере, юго-востоке Актюбинской области - метель. Ветер западный, на юго-востоке области, порывы 18 м/с

На востоке Алматинской области - туман, гололед. Ночью на востоке области и в горных районах ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/с.

В ВКО ожидается метель. На дорогах - гололедица. Ветер юго-западный - 15-20, ночью порывы - 25 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-востоке, востоке области - гололед.

На большей части Карагандинской области - гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области - 15-20, ночью на востоке области порывы - 23-28 м/с.

На востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области - ветер юго-западный, западный -15-20 м/с.

В Нур-Султане ожидается сильная метель.

В Павлодарской области ночью на большей части, днем на юге и центре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части порывы 15-20 м/с, днем на юго-западе области 18 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области - низовая метель. На юго-западе области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.