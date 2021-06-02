Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области 3 июня местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. г. Уральск: днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность. Днем местами ожидается сильная жара 38 градусов.

Ночью и утром в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с.

3 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем местами пыльная буря, ветер западный 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Шымкенте днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с. г. Актобе: днем 3 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Днем местами шквал, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, сильная жара 35 градусов. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Бескарагайском, Уржарском районе, в г. Семее ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. г. Петропавловск: днем 03 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.



