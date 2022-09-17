Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и восьми областях Казахстана

    17 Сентября 2022, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 18 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью в центре, на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

    Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере, востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.

    18 сентября ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 18 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    19-20 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем 18 сентября в горных районах, 19-20 сентября на севере, в горных районах области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая