Штормовое предупреждение объявлено в Астане и восьми областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 18 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре, на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере, востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.

18 сентября ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

19-20 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем 18 сентября в горных районах, 19-20 сентября на севере, в горных районах области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.