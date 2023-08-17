Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 августа в столице и семи областях Казахстана синоптики прогнозируют грозы, сильную жару и высокую пожарную опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 18-20 августа ожидается высокая пожарная опасность.

18 августа на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18-20 августа на западе, юге, севере Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 18-20 августа ожидается высокая пожарная опасность.

18 августа ночью на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 18 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

18 августа ночью и утром на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18-20 августа на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.