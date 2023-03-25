Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и четырех областях Казахстана

    25 Марта 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 26 марта ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    26-28 марта на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 26 марта ночью и утром ожидается туман.

    Ночью 26 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью ожидается туман.

    Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 4-9 тепла. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 5-7 тепла.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
    5 Лионель Месси покидает ПСЖ