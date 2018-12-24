Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -26 °С
Алматы: -1 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

24 Декабря 2018 15:25 128
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
Штормовое предупреждение объявили в ЗКО Шторм ожидается в Актюбинской области 15 декабря

В Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза.

Ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. Вероятность шторма 95-100%.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив