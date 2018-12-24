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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
24 Декабря 2018 15:25 128
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявили в ЗКО Шторм ожидается в Актюбинской области 15 декабря
В Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза.
Ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. Вероятность шторма 95-100%.
Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Погода,
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