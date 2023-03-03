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    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана

    3 Марта 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер, осадки, метель и гололед ожидаются в столице и восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 4 марта ожидается ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

    4 марта ночью на большей части, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на дорогах - гололедица, на севере, востоке области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный, ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, на северо-востоке области временами 30 м/с и более, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

    Ночью в центре, на юге Абайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на дорогах - гололедица, на севере, западе области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, в центре области временами 30 м/с и более, днем на юге области 15-20 м/с.

    Ночью на севере, днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Днем на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на севере, юге области порывы 15 м/с.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    На севере, юго-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере, юго-западе области - гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20, временами 23 м/с.

    Днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель, на юге, востоке области - туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Казгидромет Регионы Погода
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