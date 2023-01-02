Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 регионах Казахстана

2 Января 2023, 23:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 3 января ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидается метель. На севере, юго-востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау ожидается низовая метель. Днем туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед, метель. Ветер северо-западный, западный на большей части области 15-20, на севере, в центре области порывы 23 м/с. В Актобе ожидается метель, ночью гололед. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 3, ночью 4 января на западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области, в горных районах туман, гололед. В Таразе ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный сутки 3-4 января 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем 3, сутки 4 января на севере, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный ветер временами 30 м/с и более.

3 января ночью на севере, востоке, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Караганде ожидается метель. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 18 м/с, днем 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный снег. На западе, севере области гололед, туман. В Костанае ночью ожидается временами сильный снег. Метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Кызылординской области ночью ожидаются осадки (снег, дождь). В центре области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 18 м/с.

На северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Павлодаре днем ожидается метель. Ветер южный 15-20, порывы 25 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

3 января на западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на юге области туман. На большей части области ожидается ветер юго-западный 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 23-28, на горных перевалах порывы 30 м/с и более. В Туркестане утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.