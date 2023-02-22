Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 23 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается низовая метель, ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью на западе области, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель, гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Караганде 23 февраля днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 февраля на большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На юге области гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Кызылординской области ночью и утром ожидаются гололед, туман. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются метель, на юге, востоке области гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге области временами 23 м/с. В Павлодаре ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

23 февраля ночью в горных и предгорных районах, днем на севере Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 25 м/с. В Туркестане ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. На юге области - гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 18 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 22 по 24 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Кызылординской областях и в горных районах г. Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Кроме того, в Алматинской области 22-23 февраля в связи с оттепелью и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне ниже 2000 метров) возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.



