Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильная жара, грозы и пыльная буря ожидаются 26 июля в столице и 13 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 июля днем в Астане ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июля ночью на севере, западе области Улытау, днем на большей части области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 26 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 26 июля днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный, порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

26 июля ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля утром и днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, утром и днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-44 градусов. 26-28 июля сохраняется на севере области высокая пожароопасность, в центре, на востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 26 июля ожидаются ветер северный, днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 26-28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля на западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июля днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля ночью на западе, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на юге, востоке области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке области - высокая пожарная опасность. В Актау 26 июля временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июля ночью на западе, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается высокая пожарная опасность.

26 июля на западе, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 26 июля сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.