Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



20 августа в Астане днем ожидается гроза.

В Алматы 20-21 августа сохранится высокая пожарная опасность.

20 августа ночью на севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 20 августа на западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 20 августа утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. 20-21 августа на севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 21 августа днем ожидается сильная жара 35 градусов. 20-21 августа сохранится высокая пожарная опасность.

20 августа днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 20 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 20 августа днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

20 августа днем на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. 20-21 августа на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

20 августа днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-36 градусов. 20 августа на севере области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке, западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 20 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

20 августа ночью на севере, днем на большей части Костанайской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 20 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 20 августа утром и днем ожидается гроза.

20 августа утром и днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 20-22 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 20-22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на северо-западе области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара 38 градусов. 20 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 20 августа днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с.

20 августа на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. 20 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: 20 августа сохраняется высокая пожарная опасность.