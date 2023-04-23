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    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана

    23 Апреля 2023, 20:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, туман и шквальный ветер ожидаются 24 апреля в столице и 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    24 апреля ночью и утром на западе Акмолинской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 24 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    В Астане 24 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

    Днем на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с.

    24 апреля ночью и утром на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    24 апреля ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. На юго-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

    24 апреля ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Атырау 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    24 апреля ночью на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    Днем на востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 24 апреля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

    На севере, западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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