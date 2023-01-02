Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 2-3 января ожидается метель. Ветер юго-западный днем 2 января 15-20 м/с, 3 января - 15-20, порывы 23 м/с.

В Шымкенте днем 2 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

2 января ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, на севере области порывы 25 м/с. В Актобе днем ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с

На западе Атырауской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 2, сутки 3-4 января на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Утром и днем 3, ночью 4 января на западе, в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 2-4 января на юге, западе области, в горных районах туман, гололед. В Таразе 2-4 января ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный днем 2, сутки 3-4 января 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром 2 января в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке 15-20, порывы 25 м/с

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске 2 января ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На юге Костанайской области ожидается гололед. На востоке области туман. В Костанае ожидается метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Жезказгане временами ожидается низовая метель.



