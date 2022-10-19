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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Октября 2022, 17:29
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 20 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западны й 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный на севере порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный ночью на юге, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костана е днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается ветер южный в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 20 октября на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ночью ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23 м/с. В Павлодар е ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах 15-20 м/с.


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