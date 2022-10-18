Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Октября 2022, 16:32
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 октября в Астане ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный утром и днем на большей части 15-20, в северной половине области порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 19 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем порывы 15-18 м/с

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане