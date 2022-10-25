Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 12 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 26 октября в Астане и 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 октября ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области - гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23 м/с. В Кокшетау 26 октября днем ожидаются туман, гололед.

26 октября днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах области - туман. Днем на востоке и в горных районах области - ветер западный, 15-20 м/с. В Конаеве 26 октября днем ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде 26 октября ожидается ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром 26 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 м/с.

Днем на большей части Улытауской области ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 26 октября ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

26 октября ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, в горных районах - туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах 25 м/с. В Шымкенте 26 октября ночью временами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане 26 октября утром и днем - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 26 октября ночью и утром ожидается туман.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 26 октября ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром 26-27 октября в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 26-27 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 26 октября на юго-западе области, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром 26-27 октября ожидается туман. Утром и днем 26 октября - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы 26 октября днем ожидается туман.

В Астане 26 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.