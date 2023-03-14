Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 12 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане15 марта ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, угроза гололеда.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, западе области ожидается низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе на дорогах ожидается гололедица.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке, юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гололед.

15 марта на севере, востоке Костанайской области ожидается снег, на юге области осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке области низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем 0-5 мороза, на юге области 3 тепла. В Костанае ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, юге области гололед. Ветер северо-западный утром и днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 8 тепла. В Павлодаре днем 15 марта ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 1-3 тепла.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный днем порывы 18 м/с.



