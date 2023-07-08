Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 15 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 9 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге области Абай ожидается дождь, временами сильный, гроза. Днем на севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сохраняется сильная жара 34-39 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза, днем ожидается град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. 09 июля на западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. 9 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный, гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ля днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах области Жетысу, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара 37 градусов. 9-10 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае 9-10 июля ожидается высокая пожарная опасность.

9 июля в Кызылординской области ветер северный, северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части Мангистауской области сохраняются сильная жара 40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожароопасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На юге, западе, севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части области Улытау ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.