Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 сентября в Астане ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, юго-западе области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской области днем ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге области, днем на большей части порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный на северо-востоке области порывы 16 м/с.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в центре, на востоке, юге области гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

27 сентября на севере Костанайской области ожидается туман.

На западе Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. 27-28 сентября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, 28 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 5 мороза, днем до 3-8 тепла с дальнейшим понижением.