Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 июля на юге Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, севере области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе 26 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 16 м/с.

26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град.

Днем 26 июля на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с, сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем 26 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 26 июля ожидается сильная жара 40-42 градуса.

Днем 26 июля на западе, юге Улытауской области ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем 26 июля ожидается сильная жара 35 градусов.



