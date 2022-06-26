26 Июня 2022 19:44

Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы днем 27 июня ожидается сильная жара 36 градусов.

Ночью 27 июня на западе, днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем 27 июня ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью 27 июня на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. В Усть-Каменогорске утром и днем 27 июня ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Караганде 27 июня ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 27 июня ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июня ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный 15-18 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре 27 июня ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 27 июня на юге Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.