Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане и 8 областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 22 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с. В Актау ожидаются временами гроза, ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 22 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

В Нур-Султане 22 сентября утром и днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидаются гроза, град. Вероятность шторма 85-90 %.

23 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 24 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 23 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95%.