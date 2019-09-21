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Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане и 8 областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 22 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с. В Актау ожидаются временами гроза, ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Днем 22 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.
В Нур-Султане 22 сентября утром и днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидаются гроза, град. Вероятность шторма 85-90 %.
23 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 24 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса.
23-24 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 23 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса.
23-24 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95%.
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