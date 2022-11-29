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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана

    29 Ноября 2022, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    29-30 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Улкен Алматы в Алматинской областивозможен сход снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    30 ноября днем на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге области - порывы 15-20 м/с.

    30 ноября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз 40 градусов.

    Сутки 30 ноября, ночью 1 декабря в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильный снег. На юге, севере области, в горных районах - туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, утром и днем 30 ноября, ночью 1 декабря - порывы 23-28 м/с. г.

    30 ноября в Жетысуской области на севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный временами 30 м/с и более.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный днем в центре области 15-20 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах порывы 15-20 м/с. .

    В Шымкенте30 ноября временами ожидаются туман, гололед. г. Туркестан: 30 ноября временами ожидаются туман, гололед.
    Акмолинская область Алматинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Шымкент Погода Жетысуская область
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