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    Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях Казахстана

    5 Июля 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром 6 июля на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юго-востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

    На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    6 июля ночью в южной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

    На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются днем гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, ночью сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный порывы 15-20 м/с.

    Днем 6 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере области 15-20 м/с.

    Днем на западе Улытауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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