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    Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана

    5 Марта 2023, 20:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казидромет», в Астане 6 марта днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте днем - гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на большей части, днем в центре Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре области - низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, ночью - порывы 25 м/с.

    Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области - осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке области - низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области - порывы 23-28 м/с/

    На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге, в центре Атырауской области- туман.

    В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные, днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°, днем 0-5°, на юге области 8° тепла. На дорогах гололед.

    На юге, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, востоке, в центре, в горных районах области - порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области - туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

    На севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области - туман, гололед. Ветер западный, юго-западный на севере области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Костанайской области- низовая метель, гололед. На юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

    Ночью на севере, в центре Кызылординской области - гололед, туман.

    На юге, востоке Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Павлодарской области- ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на севере, западе, юге области - гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на большей части области - порывы 23-28 м/с.

    На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах, днем на юге, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, в центре области ожидается туман

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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