Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана

13 Ноября 2022, 18:46

13 Ноября 2022, 18:46

Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре 15-20, порывы 25 м/с. В городе Семее ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Астане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Атырау ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорскеожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются осадки, утром и днем ветер временами 30 м/с и более. В городе Таразе ночью и утром ожидается туман, юго-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14, сутки 15 ноября временами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-запдный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Уральске ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере временами 30 м/с и более.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординскойобласти ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение ОЯ №12 от 13 ноября 2022 года с 21 ч. 13 ноября до 21 ч. 14 ноября 2022 г.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В городе Актауожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Павлодарскойобласти ожидаются осадки, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, области ожидается гололед. Ветер южный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный ночью 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем на большей части области дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе в центре, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. В городе Туркестане ожидается юго-западный ветер 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

На севере Улытауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20 порывы 23-28 м/с. В городе Жезказгане на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается юго-западный ветер 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.