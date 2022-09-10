Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В конце дня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В городе Конаеве днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В горах Илейского Алатау местами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В горах Жетысуского Алатау местами сильный дождь. Сутки 11, ночью 12 сентября местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 18-23, порывы 28 м/с. В горах Киргизского Алатау: сутки 11, ночью 12 сентября временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В горах Таласского Алатау: днем местами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В горах Западного Алтая: днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В горах Тарбагатая ночью на большей части гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, днем 11 сентября порывы 25 м/с.

В городе Алматы днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

На севере Атырауской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Сутки 11, ночью 12 сентября на северо-востоке, юго-востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 11 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, сутки 11, днем 12 сентября порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке в горных районах области 18-23, порывы 28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.

Днем в Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанае ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

Регионы: Северо-Казахстанская область

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на большей части 15-20 м/с, днем на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных и предгорных районах ожидается гроза, шквал. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В городе Жезказгане ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.