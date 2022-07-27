27 Июля 2022 18:00

Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 28 июля временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

28 июля днем на большей части Акмолинской области ожидается дождь, на севере - сильный. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 28 июля ожидается гроза.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем 28 июля в Илейском Алатау ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Жетысуский Алатау - днем местами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Киргизский Алатау - местами гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Западный Алтай - днем местами гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Тарбагатай - днем местами гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20, порывы 25 м/с.

28 июля на западе, юге и севере Атырауской области ожидается гроза. В Атырау ожидается гроза.

Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

28-29 июля в горных районах Жамбылской области, 30 июля на юге, востоке, в горных районах ожидается гроза. 28-30 июля ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 28 июля на юге, западе, севере области сохраняется сильная жара 38 градусов. 28-30 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 28-29 июля ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. 28-30 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 28 июля на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. В Караганде 28 июля утром и днем ожидается гроза.

28 июля на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области град, шквал. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 28 июля ожидается гроза. Ветер северный порывы 15-20 м/с.

Днем 28 июля в центре Кызылординской области ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, днем на западе, северо-востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 м/с. В Актау 28 июля ожидается гроза.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

28 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске 28 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 28 июля на западе, севере Улытауской области ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.