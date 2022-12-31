Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана

31 Декабря 2022, 21:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 января в Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте ночью ожидаются временами туман, гололед.

На большей части Абайской области ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, западе области ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. г. Конаев: 01 января ночью ожидаются туман, гололед.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке и горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. Ночью и утром в горных районах области ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.

На юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

На большей части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный на горных перевалах 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель.