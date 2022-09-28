АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РПГ «Казгидромет».

29 сентября в Астане ночью и утром ожидается туман.

В Абайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.

Ночью в центре, днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, южный ночью порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на севере, востоке области сильные. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере, востоке области 5 мороза, днем до 2-7 тепла с дальнейшим понижением.

На севере и востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

На северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на западе области слабая низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед. В Павлодаре ожидается гололед.

Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области ожидается туман.

Утром и днем 29 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.